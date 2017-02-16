Bu sene Avrupa gelecek yıl lig

“Bu sene Avrupa Şampiyonluğu seneye de ligi kazanmak istiyoruz. Bu nedenle Krasnodar ile oynayacağımız ilk maç bizim için çok önemli...” "Krasnodar karşısında hücum ve kontraatak futbolu arasında birini tercih edeceğiz. Ama biz büyük maçları daha iyi oynamayı biliyoruz..."
FenerbahçeTeknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Hollandalıhoca, bir Rus gazetecinin 'UEFA'yımı kazanmak yoksa Beşiktaş'ımı yakalamak istersiniz?' sorusuna, "Her ikisini de yapmakisterim ama tek seçeneksorulursa ben UEFA Avrupa Ligi'nikazanmak isterim. Gelecekyıl da ligi" yanıtını verdi. Gol yemememin önemli olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bu maç bizim için çok önemli.İyi konsantre olmak ve iyi birskor almak zorundayız. Ne yapmamızgerektiğini biliyoruz.Hücum ve kontratak arasındabir oyun tercih edeceğiz" ifadesinikullandı..
BÜYÜK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYORUZ Büyük maçları daha iyi oynadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bursaspor maçında aldığımızberaberlik iyi bir skor olmadı.Çünkü sahada biz dahaiyiydik" yorumunu yaptı. Rusya'da liglerin tatil olmasının dezavantaj olmadığını da belirten Advocaat, "Krasnodar önce Dubai'desonra İspanya'da kampyaptı. Son 10 günde 4 maç yaptılarve hazır durumdalar. İlkmaçtan avantajlı bir skorla ayrılmalıyız" ifadesini kullandı.Krasnodar karşısında hücum ve kontraatak futbolu arasında birini tercih edeceğiz. Ama biz büyük maçları daha iyi oynamayı biliyoruz..."
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