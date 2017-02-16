Bu sene Avrupa gelecek yıl lig

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Hollandalı hoca, bir Rus gazetecinin 'UEFA'yı mı kazanmak yoksa Beşiktaş'ı mı yakalamak istersiniz?' sorusuna, "Her ikisini de yapmak isterim ama tek seçenek sorulursa ben UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Gelecek yıl da ligi" yanıtını verdi. Gol yemememin önemli olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, ​"Bu maç bizim için çok önemli. İyi konsantre olmak ve iyi bir skor almak zorundayız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hücum ve kontratak arasında bir oyun tercih edeceğiz" ifadesini kullandı..



BÜYÜK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYORUZ

Büyük maçları daha iyi oynadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bursaspor maçında aldığımız beraberlik iyi bir skor olmadı. Çünkü sahada biz daha iyiydik" yorumunu yaptı. Rusya'da liglerin tatil olmasının dezavantaj olmadığını da belirten Advocaat, "Krasnodar önce Dubai'de sonra İspanya'da kamp yaptı. Son 10 günde 4 maç yaptılar ve hazır durumdalar. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmalıyız" ifadesini kullandı.Krasnodar karşısında hücum ve kontraatak futbolu arasında birini tercih edeceğiz. Ama biz büyük maçları daha iyi oynamayı biliyoruz..."











