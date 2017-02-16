Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 7 puanla 3. tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Beşiktaş, son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk oldu. Süper Lig lideri ile İsrail Ligi lideri'nin düellosuna sahne olan Turner Stadı'ndan 3-1 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 23 Şubat'ta oynanacak rövanşta son 16'ya kalabilmek için avantajı ele geçirdi.

Beşiktaş'a galibiyeti William 42' (kendi kalesine), Cenk Tosun 60' ve Atiba Hutchinson'un 90+2 golleri getirdi. Hapoel Beer-Sheeva'nın maçtaki tek golünü 44'te Elyaniv Barda kaydetti.

Beşiktaş''ın Marcelo Guedes ve Anderson Talisca ile 2 şutu da direğe takıldı.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan takımın ilk 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup ile Anderson Talisca'yı Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek soyundurdu.



Siyah-beyazlı takımda savunmaya dönük orta sahada Oğuzhan Özyakup'un yerine Atiba Hutchinson'nın yanında Necip Uysal görev aldı. Siyah-beyazlı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip, 3 karşılaşma sonra bu fırsatı yeniden buldu.



Anderson Talisca'nın hücuma dönük görevini ise son 32 turunun ilk maçında Tolgay Arslan yerine getirdi.

TOSİC SOL BEKTE

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı buldu.



Tosic, cezalı Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte görev aldı.

BABEL İLE MİTROVİC İLK KEZ

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan Ryan Babel ile Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı.



Babel diğer maçlarda olduğu gibi orta sahanın solunda hücuma destek vermeye çalışırken, Mitrovic de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında olduğu gibi savunmanın göbeğinde oynadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi karşılaşmalarında listeye dahil edilen Ömer Şişmanoğlu ise yedekler arasında yer aldı.



Siyah-beyazlı kulüp tarafından Avrupa kupası maçları için UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy, eksik oyuncuların yokluğunda 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.



Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda oynamak için şans bekledi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.



İsrail'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'den gelen siyah-beyazlılar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını anlatan bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı.