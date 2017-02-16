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’ya tepki yağıyor

Marca: “Emery, Barça’yı dağıtıyor.”, El Mundo: “ Paris’te öldü.” başlıkları attı.

Barcelona’ya tepki yağıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk macında, deplasmanda Paris Saint- Germain'e () 4-0 yenilen Barcelona, uzun bir aradan sonra ilk defa İspanyol basınından çok sert eleştiriler aldı. Marca gazetesi, "Emery, Barça'yı dağıtıyor" ifadesini manşetine çıkararak, "Di Maria'nın PSG'si Barcelona'yı haritadan siliyor. Cehennemin kapısını Melek (Angel Di Maria'ya atfen) açtı. PSG, maçın başından sonuna, sahanın her yerinde Barcelona'dan üstündü. Kaleye şut bile çekemedi. Sezonun en kötü sı sahadaydı" ifadelerini kullandı. Tam bir kaza" manşetini atan AS gazetesi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin maçta 18 top kaybı yaptığını ve kaleyi bulan şutu olmadığını vurguladı.

LUIS ENRIQUE'YE ELEŞTİRİLER ÇOĞALDI
El Pais, "Barcelona bu sezon 5. yenilgisini aldı. Bu acı mağlubiyet, 23 Nisan 2013'te Munih'te oynanan ve 4-0 biten Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını hatırlattı.", El Mundo ise "Barcelona, Paris'te oldu. PSG, Barcelona'yı komik duruma düşürdü. Di Maria da kırmızı-mavililere işkence yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Katalan gazeteleri, Barcelona'nın tarihi bir hezimet yaşadığını yazıp, sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu iddia etti.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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