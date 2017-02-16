Barcelona’ya tepki yağıyor

UEFA Şampiyonlar Ligison 16 turu ilk macında,deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilenBarcelona, uzun bir aradan sonrailk defa İspanyol basınından çoksert eleştiriler aldı. Marca gazetesi,"Emery, Barça'yı dağıtıyor" ifadesinimanşetine çıkararak, "Di Maria'nınPSG'si Barcelona'yı haritadansiliyor. Cehennemin kapısınıMelek (Angel Di Maria'ya atfen)açtı. PSG, maçın başından sonuna,sahanın her yerinde Barcelona'dan üstündü. Kaleye şut bile çekemedi.Sezonun en kötü Barcelonası sahadaydı"ifadelerini kullandı. Tam birkaza" manşetini atan AS gazetesi,Barcelona'nın Arjantinli yıldızı LionelMessi'nin maçta 18 top kaybıyaptığını ve kaleyi bulan şutu olmadığınıvurguladı.
LUIS ENRIQUE'YE ELEŞTİRİLER ÇOĞALDI El Pais, "Barcelona bu sezon 5. yenilgisini aldı. Bu acı mağlubiyet, 23 Nisan 2013'te Munih'te oynanan ve 4-0 biten Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını hatırlattı.", El Mundo ise "Barcelona, Paris'te oldu. PSG, Barcelona'yı komik duruma düşürdü. Di Maria da kırmızı-mavililere işkence yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Katalan gazeteleri, Barcelona'nın tarihi bir hezimet yaşadığını yazıp, sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu iddia etti.
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