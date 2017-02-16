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Avrupa’daki çıkışımızı sürdüreceğiz

, maçı için Atina’ya gitti. M. Reşit Akçay “Avantajlı skorla döneceğiz” dedi.

Avrupa’daki çıkışımızı sürdüreceğiz
Osmanlıspor Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için dün özel bir uçakla Ankara'dan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele gitti. Kafilede sakat Aminu Umar dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Akçay, "Avrupa'daki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

TANIDIK iSiMLER VAR
Olympiakos'ta tanıdık isimler var.. Daha önce Sivas'ta oynayan Manuel da Costa cezalı olduğu için oynamazken, Trabzonlu eski yıldızlar Cardozo ve Marko Marin, kadroda yer alıyorlar
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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