Avrupa’daki çıkışımızı sürdüreceğiz

Osmanlıspor Olympiakosile oynayacağı UEFA Avrupa Ligimaçı için dün özel bir uçakla Ankara'danAtina Elefterios VenizelosUluslararası Havalimanı'naindi. Osmanlıspor daha sonra havalimanındankamp yapacağı otelegitti. Kafilede sakat Aminu Umardışında eksik futbolcu bulunmuyor.
İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Akçay, "Avrupa'daki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
TANIDIK iSiMLER VAR Olympiakos'ta tanıdık isimler var.. Daha önce Sivas'ta oynayan Manuel da Costa cezalı olduğu için oynamazken, Trabzonlu eski yıldızlar Cardozo ve Marko Marin, kadroda yer alıyorlar
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