Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, Hapoel Beerile oynayacakları karşılaşma öncesindetedbirli konuştu. İsrailtakımının asla küçümsenecekbir takım olmadığını vurgulayantecrübeli hoca, "Avantajlıbir skorla dönmek istiyoruz.Takımda Aboubakar, Beckve Adriano cezası nedeniyleforma giyemeyecek. Ancakbu turu geçmeyi çok istiyoruz.İşi ilk maçta bitirmekiçin ne gerekiyorsa yapacağız.Futbolcularıma güvenimtam" ifadesini kullandı.
ZAAFLARINI BİLİYORUZ Hapoel Beer takımının maç kasetlerini izlediğini ifade eden ŞenolGüneş, "Çok iyi oyuncuları var. Bu turda favori gösterilmemiz turu kesin olarak geçeceğimiz anlamını taşımaz. Bizim turu geçmemiz işi ciddiye almamıza bağlı. Rakibin zaaflarını biliyoruz. Maça iyi konsantre olduğumuz takdirde rövanşa avantajlı çıkarız" diye konuştu
TOLGAY ARSLANKART SINIRINDA Beşiktaş'ta TolgayArslan sarı kartta ceza sınırındabulunuyor. Siyah-Beyazlıoyuncu bugün sarı kartgördüğü takdirde HapoelBeer maçının rövanşında yeralmayacak. Teknik DirektörŞenol Güneş, Tolgay Arslan'akart görmemesi konusundauyarıda bulundu.
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