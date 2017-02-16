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Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü, İsrail takımının küçümsenecek bir takım olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz”ifadesini kullandı.

Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer ile oynayacakları karşılaşma öncesinde tedbirli konuştu. İsrail takımının asla küçümsenecek bir takım olmadığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Takımda Aboubakar, Beck ve Adriano cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak bu turu geçmeyi çok istiyoruz. İşi ilk maçta bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma güvenim tam" ifadesini kullandı.

ZAAFLARINI BİLİYORUZ
Hapoel Beer takımının maç kasetlerini izlediğini ifade eden Şenol Güneş, "Çok iyi oyuncuları var. Bu turda favori gösterilmemiz turu kesin olarak geçeceğimiz anlamını taşımaz. Bizim turu geçmemiz işi ciddiye almamıza bağlı. Rakibin zaaflarını biliyoruz. Maça iyi konsantre olduğumuz takdirde rövanşa avantajlı çıkarız" diye konuştu

TOLGAY ARSLAN KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı oyuncu bugün sarı kart gördüğü takdirde Hapoel Beer maçının rövanşında yer almayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay Arslan'a kart görmemesi konusunda uyarıda bulundu.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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