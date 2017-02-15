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Yönetim yardımcılık için ’ı önerdi

Yönetim yardımcılık için Emre Aşık’ı önerdi
Tudor'un ekibinin kimlerden oluşacağı da merak konusu... Hırvat hocanın Karabük'teki ekibinden en az 2 kişiyi yanında getirmek istediği öğrenildi. Yönetimin ise Tudor'a yardımcılık için eski milli futbolcu Emre Aşık'ı önerdiği ifade ediliyor.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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