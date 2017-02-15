Tarihi imza! 38 yaşında Galatasaray’da

Galatasaray'da beklenen büyük operasyon gerçekleşti... Sarı-Kırmızılılar, Kayseri yenilgisi sonrası biletini kestiği teknik direktör Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırdı. Elini çok çabuk tutan yönetim, Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor'la anlaştı. Cenk Ergün, eşinin doğumu için Zagreb'de bulunan Hırvat hocayla dün sabah ilk teması sağladı. Tudor'dan gelen olumlu yanıt sonrası yöneticiler İstanbul'da 38 yaşındaki hocanın menajeri Seric'le masaya oturdu ve 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ardından TT Arena'da toplanan Galatasaray yönetimi, oy birliğiyle Igor Tudor ismi üzerinde uzlaştı. Başkan Dursun Özbek Riekerink ile yolları ayırdıklarını açıklayıp "Boşta olan teknik adamlarla görüşeceğiz" açıklamasını yaptı



TUDOR KARABÜK İLE İPLERİ KOPARTIYOR

Hırvat hoca bugün Karabük ile yollarını ayırıp resmi imzayı atacak. Böylece G.Saray boşta bir teknik adamla anlaşma sağlamış olacak. Sezon başı Karabük'ün başına geçen Tudor daha önce Hajduk Split ve PAOK'u çalıştırmıştı. 38 yaşındaki Tudor G.Saray tarihine de geçecek. Tudor, 1968 yılında 36 yaşında göreve gelen Yugoslav hoca Kaloperovic'in ardından kulübün en genç teknik adamı olacak.



BEŞİKTAŞ İÇİN 'ŞAMPİYON OLUR' DEDİ

Ligde geçen hafta Beşiktaş'ı deviren Igor Tudor maç öncesinde çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Hırvat teknik adam, "Bu sezon şampiyon olacak takım bence Beşiktaş. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu" demişti. Hırvat hocanın ilk basın toplantısında bu sözlerle ilgili açıklaması merakla bekleniyor.



MÜCADELE 'EN'LERİNDE HEP KARABÜK VAR

Sezonun flaş takımlarından Karabükspor, Tudor yönetiminde mücadeleci futboluyla ön plana çıktı. Karadeniz ekibi ligin en çok ikili mücadele kazanan ve koşan takımı. Karabük son Beşiktaş maçında 120 km. mesafe kat etmişti. Tudor, 1968 yılında 36 yaşında göreve gelen Kaloperovic'in ardından kulübün en genç teknik adamı olacak