Tarihi imza! 38 yaşında Galatasaray’da

Riekerink’i gönderen Galatasaray, Karabük’ü çalıştıran 38 yaşındaki Hırvat hoca ile 1.5 yıllığına anlaştı... Tudor, 1968 yılında 36 yaşında göreve gelen Kaloperovic’in ardından kulübün en genç teknik adamı olacak.
Galatasaray'da beklenen büyük operasyon gerçekleşti... Sarı-Kırmızılılar, Kayseri yenilgisi sonrası biletini kestiği teknik direktör Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırdı. Elini çok çabuk tutan yönetim, Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor'la anlaştı. CenkErgün, eşinin doğumu için Zagreb'de bulunan Hırvat hocayla dün sabah ilk teması sağladı. Tudor'dan gelen olumlu yanıt sonrası yöneticiler İstanbul'da 38 yaşındaki hocanın menajeri Seric'le masaya oturdu ve 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ardından TT Arena'da toplanan Galatasaray yönetimi, oy birliğiyle IgorTudor ismi üzerinde uzlaştı. BaşkanDursun Özbek Riekerink ile yolları ayırdıklarını açıklayıp "Boştaolan teknik adamlarla görüşeceğiz" açıklamasını yaptı
TUDOR KARABÜK İLE İPLERİ KOPARTIYOR Hırvat hoca bugün Karabük ile yollarını ayırıp resmi imzayı atacak. Böylece G.Saray boşta bir teknik adamla anlaşma sağlamış olacak. Sezon başı Karabük'ün başına geçen Tudor daha önce Hajduk Split ve PAOK'u çalıştırmıştı. 38 yaşındaki Tudor G.Saray tarihine de geçecek. Tudor, 1968 yılında36 yaşında göreve gelen Yugoslavhoca Kaloperovic'in ardından kulübün en genç teknik adamı olacak.
BEŞİKTAŞ İÇİN'ŞAMPİYON OLUR' DEDİ Ligde geçen hafta Beşiktaş'ı deviren Igor Tudor maç öncesinde çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Hırvat teknik adam, "Bu sezon şampiyonolacak takım bence Beşiktaş.Çünkü çok iyioyunculardan kurulu" demişti. Hırvat hocanın ilk basın toplantısında bu sözlerle ilgili açıklaması merakla bekleniyor.
MÜCADELE 'EN'LERİNDEHEP KARABÜK VAR Sezonun flaş takımlarından Karabükspor, Tudor yönetiminde mücadeleci futboluyla ön plana çıktı. Karadeniz ekibi ligin en çok ikili mücadele kazanan ve koşan takımı. Karabük son Beşiktaş maçında 120 km. mesafe kat etmişti. Tudor, 1968 yılında 36 yaşında göreve gelen Kaloperovic'in ardından kulübün en genç teknik adamı olacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.