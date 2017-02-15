Tarihe kara bir lekedir

Karabükspor cephesi, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray'la anlaşmasına büyük tepki gösterdi. A Spor canlı yayınına bağlanan Başkan Feridun Tankut, "Hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" dedi. İHANETE UĞRADIK

Bu olayın Galatasaray tarihine geçen kara bir leke olduğunu ifade eden Başkan Tankut, "Hırsızlıktır, acizliktir. Bu olay ahlak dışıdır. İhanete maruz kaldık. Galatasaray bu yapmış olduğu davranışın ardından uzun süre töhmet altında kalacaktır. Etik ve ahlak dışı bir hareketle karşı karşıyayız. TFF'ye gerekli şikayetleri mutlaka yapacağız" diye konuştu.



HIRVAT BASINI: SÜRPRİZ GELİŞME

38 yaşındaki Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi Hırvat basınında geniş yankı buldu. TV ve internet siteleri gelişmeyi 'sürpriz' olarak değerlendirirken, "Tudor kısa sürede büyük bir basamak atladı" denildi.