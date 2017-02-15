Tarihe kara bir lekedir

Karabükspor cephesi, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray'la anlaşmasına büyük tepki gösterdi. A Spor canlı yayınına bağlanan Başkan Feridun Tankut, "Hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" dedi. İHANETE UĞRADIK
Bu olayın Galatasaraytarihine geçen kara birleke olduğunu ifade edenBaşkan Tankut, "Hırsızlıktır,acizliktir. Bu olay ahlakdışıdır. İhanete maruz kaldık.Galatasaray bu yapmış olduğudavranışın ardından uzun süre töhmetaltında kalacaktır. Etik ve ahlakdışı bir hareketle karşı karşıyayız.TFF'ye gerekli şikayetlerimutlakayapacağız"diyekonuştu.
HIRVAT BASINI:SÜRPRİZ GELİŞME 38 yaşındaki Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi Hırvat basınında geniş yankı buldu. TV ve internet siteleri gelişmeyi 'sürpriz' olarak değerlendirirken, "Tudor kısa sürede büyük bir basamak atladı" denildi.
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