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Tarihe kara bir lekedir

Tudor’la ilgili gelişmelere büyük tepki gösteren Karabük Başkanı Tankut, “Galatasaray tarihine geçen kara bir lekedir, hırsızlıktır, acizliktir. TFF’ye şikayette bulunacağız” diye konuştu.

Tarihe kara bir lekedir
Karabükspor cephesi, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray'la anlaşmasına büyük tepki gösterdi. A Spor canlı yayınına bağlanan Başkan Feridun Tankut, "Hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" dedi. İHANETE UĞRADIK
Bu olayın Galatasaray tarihine geçen kara bir leke olduğunu ifade eden Başkan Tankut, "Hırsızlıktır, acizliktir. Bu olay ahlak dışıdır. İhanete maruz kaldık. Galatasaray bu yapmış olduğu davranışın ardından uzun süre töhmet altında kalacaktır. Etik ve ahlak dışı bir hareketle karşı karşıyayız. TFF'ye gerekli şikayetleri mutlaka yapacağız" diye konuştu.

HIRVAT BASINI: SÜRPRİZ GELİŞME
38 yaşındaki Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi Hırvat basınında geniş yankı buldu. TV ve internet siteleri gelişmeyi 'sürpriz' olarak değerlendirirken, "Tudor kısa sürede büyük bir basamak atladı" denildi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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