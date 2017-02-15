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RVP santrfora geçiyor ise sağda

Ligde cezalı olan RVP, ’da santrfora geçiyor. Beşiktaş’a karşı solda başarılı olan yine bu bölgede görev yapacak.

RVP santrfora geçiyor Sow ise sağda
Fenerbahçe'nin Krasnodar maçının 11'i yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Beşiktaş ile oynanan kupa derbisinin ardından 2 maç ceza alan Van Persie, bu önemli maçta hocası Advocaat tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek. Kupa derbisinde sol kanatta başarılı bir performans gösteren, rakip savunmayı yıprattığı gibi savunmaya da yardım eden Moussa Sow yine bu bölgede görev yapacak.

ALPER 11'E YAKIN
Savunmada ise cezalı Martin Skretel'in yerine Neustadter'in oynaması hemen hemen kesin. Alper'in de ilk 11'de şans bulması sürpriz olmayacak.

FENER'E SLOVAK HAKEM
Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla Fenerbahçe arasında yarın Rusya'da oynanacak ilk maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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