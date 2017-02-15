RVP santrfora geçiyor Sow ise sağda

Fenerbahçe'nin Krasnodarmaçının 11'i yavaş yavaşşekillenmeye başladı. Beşiktaşile oynanan kupa derbisininardından 2 maç ceza alan VanPersie, bu önemli maçta hocasıAdvocaat tarafından ilk 11'desahaya sürülecek. Kupa derbisindesol kanatta başarılı bir performansgösteren, rakip savunmayıyıprattığı gibi savunmaya da yardımeden Moussa Sow yine bubölgede görev yapacak.
ALPER 11'E YAKIN
Savunmada ise cezalı MartinSkretel'in yerine Neustadter'inoynaması hemen hemenkesin. Alper'in de ilk 11'deşans bulması sürpriz olmayacak.
FENER'E SLOVAK HAKEM UEFA AvrupaLigi son 32 turundaRusya'nınKrasnodar takımıylaFenerbahçearasında yarın Rusya'daoynanacakilk maçı SlovakyaFutbol Federasyonu'ndanIvanKruzliak yönetecek.Karşılaşma TSİ19.00'da başlayacak.
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