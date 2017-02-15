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seferberliği

Trabzonspor sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ’yu rakip takımlara kaptırmamak için yeni bir mukavele yapmayı hedefliyor.

Okay Yokuşlu seferberliği
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu harekatı... Bordo-Mavili yönetim gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu'yu kaptırmamak için şimdiden harekete geçti. Bordo-Mavili yönetimin yıldıs oyuncunun sözleşmesini en az 3 yıl uzatmayı planladığı öğrenildi. Genç orta saha oyuncusunun performansından çok memnun olan Trabzonspor Yönetimi'nin Okay'a daha yüksek bir rakam ile birlikte 3 yıllık sözleşme önereceği gelen bilgiler arasında

'DAN TAKIMA ÖZEL MOTİVASYON
Yanal 'ın futbolcularını motive etmek için yaptığı konuşmalar kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Bu videoda Yanal, "Siz sıradan bir takım oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın"

HAVAMIZI KİMSE BOZAMAZ
Trabzonspor' un genç yıldızı Yusuf Erdoğan takımın havasının mükemmel olduğunu söyledi. Bordo- Mavili oyuncu, "Bizim havamızı kimse bozamaz. Bu takım ligde hak ettiği yere mutlaka ulaşacak. Bu takımın yarınları parlak" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 1 MİLYON
Trabzonspor Kulübü'nün resmi twitter hesabının 1 milyon takipçiye ulaşması için kampanya başlatıldı. Şu anda 780 bini aşkın takipçisi bulunan Bordo-Mavili kulübün kısa sürede 1 milyona ulaşması bekleniyor diyor
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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