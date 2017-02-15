Okay Yokuşlu seferberliği

Trabzonspor'da Okay Yokuşluharekatı... Bordo-Maviliyönetim gelecek sezon sonundasözleşmesi sona erecek olan OkayYokuşlu'yu kaptırmamak için şimdidenharekete geçti. Bordo-Maviliyönetimin yıldıs oyuncunun sözleşmesinien az 3 yıl uzatmayı planladığıöğrenildi. Genç orta sahaoyuncusunun performansından çokmemnun olan Trabzonspor Yönetimi'ninOkay'a daha yüksek birrakam ile birlikte 3 yıllık sözleşmeönereceği gelen bilgiler arasında
ERSUN YANAL'DAN TAKIMAÖZEL MOTİVASYON Yanal 'ın futbolcularını motive etmek için yaptığı konuşmalar kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Bu videoda Yanal, "Siz sıradan bir takım oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın"
HAVAMIZIKİMSE BOZAMAZ Trabzonspor' un genç yıldızı Yusuf Erdoğan takımın havasının mükemmel olduğunu söyledi. Bordo- Mavili oyuncu, "Bizim havamızı kimse bozamaz. Bu takım ligde hak ettiği yere mutlaka ulaşacak. Bu takımın yarınları parlak" ifadesini kullandı.
TRABZONSPOR'DAHEDEF 1 MİLYON Trabzonspor Kulübü'nün resmi twitter hesabının 1 milyon takipçiye ulaşması için kampanya başlatıldı. Şu anda 780 bini aşkın takipçisi bulunan Bordo-Mavili kulübün kısa sürede 1 milyona ulaşması bekleniyor diyor
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