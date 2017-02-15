Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu!

Mustafa Denizli, Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı. 5-1'lik Manisaspor mağlubiyeti sonrası Alpay Özalan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan Eskişehirspor, Mustafa Denizli'yle görüşmelere başlamıştı.
Denizli'yle şartlar konusunda masaya oturan kırmızı siyahlı ekip, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
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vay bu senelik antroner kayibidi takmda kalacagi 4 hafta haydi hayirlisi
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