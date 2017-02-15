Teknik direktör Mustafa Denizli, down sendromlu gençlerin hayata katılmasına ve mutfak becerilerini geliştirerek kendi yiyeceklerini hazırlamalarına destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyona kızı Lal ile birlikte katıldı. Denizli, "Biz bu etkinliğin içinde yer alarak bir nebze olsun çocuklarımıza, kardeşlerimize katkıda bulunuyorsak bu bize sadece mutluluk verir" ifadesini kullandı.