Krasnodar’a Feyenoord taktiği

Advocaat, “Krasnodar iyi takım ama hazır değiller. İlk yarım saat önemli. Saldıracaklar. Feyenoord maçındaki gibi pas kanallarını kapatalım” dedi. Hollandalı teknik adam, "Saldırırken açık da verecekler. Bunları değerlendirirsek İstanbul'daki maç bizim için çok rahat olur" ifadesini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Dün Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren teknik patron Advocaat, ilk maçtaki stratejilerinin deplasmandaki Feyenoord maçına benzer olacağını söyledi. Krasnodar'ın iyi bir takım olduğu ancak 2.5 aydır resmi maç yapmadığı için tam hazır olmadığını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "İlk yarım saat önemli. Bu süre içinde saldırıp sonuç almaya çalışacaklar. Feyenoord gibi orta sahadaki pas bağlantıları iyi. Pas kanallarını kapatıp açıklarını kollayalım. Disiplinli olursak dakikalar ilerledikçe çok pozsiyon buluruz ve ibre bizim lehimize döner" dedi.
SAVUNMADAN ÇIKARKEN HATA YAPMAYIN
90 dakika boyunca enerjilerini ortaya koymaları halinde İstanbul'daki rövanşın kendilerini çin çok raha rahat olacağının altını çizen Advocaat, şöyle devam etti: "Ayrıntılara dikkat edelim. Savunmadan çıkarken kontrollü ve garanti pas yapalım. Bu tip açıkları arıyorlar. Bu fırsatı onlara vermeyelim. Oyun karakterimizin onlara ters gelecek olması avantajımızdır."
DIŞARDA EKSİ 5 İÇERDE ARTI 10!
Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar'ın yönetiminde yer alan Türk işadamı Bahattin Demirbilek, Fener'i sıcak bir atmosferin beklediğini söyledi! Demirbilek, "Stadyum son teknoloji ile yapıldı. Maç sırasında dışarda hava eksi 5 vicarında olacak ama sahanın içinde artı 10 olacak. Zeminde de buzlanma olmaz" dedi.
ADVOCAAT İMZAYA ÇOK YAKIN
Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini uzatmak istediği Dick Advocaat, Hollanda basınına haber oldu. Fenerbahçe'nin Advocaat'tan memnun olduğu belirtilerek, "Advocaat da Türkiye'deki atmosferden oldukça memnun. Henüz cevap vermedi ancak teklifi kabul etmeye çok yakın. Yakın bir zaman içinde Fenerbahçe resmi sözleşmeyi imzalar" yorumunda bulundular
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