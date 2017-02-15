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Karakulak :O an asla anlatılmaz!

EYOF’ta snowboard kızlarda bronz madalya kazanarak tarihe geçen , “Çok emek sarfettim ve karşılığını aldım” dedi.

Karakulak :O an asla anlatılmaz!
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF2017) kapsamında snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Aydan Karakulak, "O an anlatılamaz" dedi.

EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK
Milli sporcu, "Türkiye'ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Burada tabi ki antrenörlerimin ve federasyonumuzun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım. Çok heyecanlıydım zaten. O an anlatılmaz çünkü gerçekten çok onur verici bir şey. Üçüncülüğü şaka falan zannediyordum ama gerçekten o kadar emek sarf ettim, o kadar yoruldum ki bunun sonunda emeğimin karşılığını aldım" diye konuştu.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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