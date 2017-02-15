Karakulak :O an asla anlatılmaz!

2017 Avrupa Gençlik OlimpikKış Festivali (EYOF2017)kapsamında snowboard kızlarbüyük slalomda bronz madalyakazanarak Türk spor tarihinegeçen Aydan Karakulak, "O ananlatılamaz" dedi.
EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK
Milli sporcu, "Türkiye'ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Burada tabi ki antrenörleriminve federasyonumuzunemekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım. Çok heyecanlıydım zaten. O an anlatılmaz çünkü gerçekten çok onur verici bir şey. Üçüncülüğü şaka falan zannediyordum ama gerçekten o kadar emek sarf ettim, o kadar yoruldum ki bunun sonunda emeğimin karşılığını aldım" diye konuştu.
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