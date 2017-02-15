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Kanatlardan vuracak!

Tecrübeli hoca Hapoel önünde Quaresma ve Babel’i en kilit 2 isim olarak belirledi. 2 yıldız kanat akınlarıyla rakibi yıpratacak

Kanatlardan vuracak!
Beşiktaş Hapoel Beer ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına odaklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, İsrail takımıyla oynayacakları zorlu karşılaşmada imha planını belirledi. Buna göre sağ kanatta Quaresma, solda da Ryan Babel bu maçın kilit iki ismi olacak. 2 oyuncunun kalitesine ve Avrupa tecrübesine güvenen tecrübeli hoca hem Ricardo Quaresma hem de Babel'den ceza sahasına kesme ortalar yapmalarını istedi. Forvette Aboubakar cezalı olduğu için Cenk Tosun'u oynatacak olan Şenol Güneş Talisca'yı da Cenk'e yakın oynatacak. Brezilyalı futbolcunun hava hakimiyetinin yüksek olması nedeniyle özellikle köşe atışlarında gol şansı arayacak.

TOSIC BU MAÇTA SOL BEKTE OYNAYACAK
Şenol Güneş, Adriano'nun cezalı olması nedeniyle Tosic'i bu maçta sol beke kaydıracak. Marcelo ve Mitrovic ise stoper mevkiinde görev yapacak. Ön liberoda Oğuzhan ve Atiba ikilisiyle maça başlayacak olan Güneş'in İsrail takımının oynadığı son 2 maçı oyuncularına izlettirdiği öğrenildi. Rakibin zayıf noktalarını tespit eden tecrübeli hoca kanat akınlarıyla hedefe gitmeyi planlıyor.

EN ZORLU SÜRECİ KOLAY AŞACAĞIZ
BEŞİKTAŞ' ın tecrübeli kalecisi Fabri zor bir döneme girdiklerini söyledi. Siyah-Beyazlı file bekçisi, "Kritik bir viraja girdik. Ancak en zorlu süreci kolay aşacağımıza inanıyorum. Biz tecrübeli bir takımız" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'TEN GOKHAN TÖRE'YE VETO GELDİ...
Şenol Güneş'in gelecek sezon takımı çalıştırması durumunda Gökhan Töre'ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Güneş'in West Ham'da kiralık oynayan ve ameliyat olduğu için gelecek sezonun başlamasıyla beraber yeniden Beşiktaş forması giyeceği söylenen Gökhan Töre'nin satılmasını isteyeceği gelen bilgiler arasında.



OĞUZHAN'DA SÖZLEŞME KRİZİ
Kartal' da Babel'e ödenen rakam dengeleri bozdu. Yönetim Oğuzhan ve Tolgay'la sözleşme uzatmayı planlarken Hollandalı menajer Vos, Babel'e "2.1 milyon euro veriliyorsa Oğuzhan en az 3 milyon euro ücret almalı" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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