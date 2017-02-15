Kanatlardan vuracak!

Beşiktaş Hapoel Beerile oynayacağı UEFA AvrupaLigi maçına odaklandı.Teknik Direktör ŞenolGüneş, İsrail takımıyla oynayacaklarızorlu karşılaşmada imhaplanını belirledi. Buna göre sağkanatta Quaresma, solda daRyan Babel bu maçın kilit iki ismiolacak. 2 oyuncunun kalitesine veAvrupa tecrübesine güvenen tecrübelihoca hem Ricardo Quaresmahem de Babel'den cezasahasına kesme ortalar yapmalarınıistedi. Forvette Aboubakarcezalı olduğu için Cenk Tosun'uoynatacak olan Şenol Güneş Talisca'yıda Cenk'e yakın oynatacak.Brezilyalı futbolcunun havahakimiyetinin yüksek olması nedeniyleözellikle köşe atışlarında golşansı arayacak.
TOSIC BU MAÇTA SOL BEKTE OYNAYACAK Şenol Güneş, Adriano'nun cezalı olması nedeniyle Tosic'i bu maçta sol beke kaydıracak. Marcelo ve Mitrovic ise stoper mevkiinde görev yapacak. Ön liberoda Oğuzhan ve Atiba ikilisiyle maça başlayacak olan Güneş'in İsrail takımının oynadığı son 2 maçı oyuncularına izlettirdiği öğrenildi. Rakibin zayıf noktalarını tespit eden tecrübeli hoca kanat akınlarıyla hedefe gitmeyi planlıyor.
EN ZORLU SÜRECİKOLAY AŞACAĞIZ BEŞİKTAŞ' ın tecrübeli kalecisi Fabri zor bir döneme girdiklerini söyledi. Siyah-Beyazlı file bekçisi, "Kritik bir viraja girdik. Ancak en zorlu süreci kolay aşacağımıza inanıyorum. Biz tecrübeli bir takımız" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ'TEN GOKHAN TÖRE'YE VETO GELDİ... Şenol Güneş'in gelecek sezon takımı çalıştırması durumunda Gökhan Töre'ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Güneş'in West Ham'da kiralık oynayan ve ameliyat olduğu için gelecek sezonun başlamasıyla beraber yeniden Beşiktaş forması giyeceği söylenen Gökhan Töre'nin satılmasını isteyeceği gelen bilgiler arasında.
OĞUZHAN'DASÖZLEŞME KRİZİ Kartal' da Babel'e ödenen rakam dengeleri bozdu. Yönetim Oğuzhan ve Tolgay'la sözleşme uzatmayı planlarken Hollandalı menajer Vos, Babel'e "2.1 milyon euro veriliyorsa Oğuzhan en az 3 milyon euro ücret almalı" dedi.
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