Gözler Ekin ve Başar'da

EYOF 2017'de en çok ilgi çeken dallardan biri olan buz pateninde bugün iki sporcumuz uzun programda çok önemli mücadelelere çıkacak.



HAYDİ GENÇLER

Kızlarda yarışan Ekin Saygı kısa programda 16. olmuştu. Erkeklerde sahne alan Başar Oktay ise zorlu rakipleri arasından sıyrılıp kısa programı 3. bitirmişti.



BÜYÜK EMEK VAR

Bu noktaya çok büyük bir emek harcayarak geldiklerini söyleyen Ekin Saygı ve Başar Oktay "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştular.