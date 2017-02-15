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Gözler Ekin ve Başar'da

İki başarılı sporcumuz bugün buz pateni uzun programa çıkacak...

Gözler Ekin ve Başarda
EYOF 2017'de en çok ilgi çeken dallardan biri olan buz pateninde bugün iki sporcumuz uzun programda çok önemli mücadelelere çıkacak.

HAYDİ GENÇLER
Kızlarda yarışan Ekin Saygı kısa programda 16. olmuştu. Erkeklerde sahne alan Başar Oktay ise zorlu rakipleri arasından sıyrılıp kısa programı 3. bitirmişti.

BÜYÜK EMEK VAR
Bu noktaya çok büyük bir emek harcayarak geldiklerini söyleyen Ekin Saygı ve Başar Oktay "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştular.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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