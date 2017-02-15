Garry Rodrigues’le yine yeniden

Yönetimin Tudor kararına tartışmasız en çok sevinen isimlerin başında Garry Rodrigues geldi... Ara transferde PAOK'tan Galatasaray'a gelen genç yıldız, Yunan ekibinde Tudor'la çalışmıştı. İkili, 2 hafta önce Karabük'teki maçta çok sıcak görüntüler sergilemişti.