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’le yine yeniden

Garry Rodrigues’le yine yeniden
Yönetimin Tudor kararına tartışmasız en çok sevinen isimlerin başında Garry Rodrigues geldi... Ara transferde PAOK'tan Galatasaray'a gelen genç yıldız, Yunan ekibinde Tudor'la çalışmıştı. İkili, 2 hafta önce Karabük'teki maçta çok sıcak görüntüler sergilemişti.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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