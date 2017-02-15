Fırtına rekor kovalıyor

Ligde doludizgin yoluna devam eden Trabzonspor gözünü 2010-11 sezonundaki rekoruna dikti. Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Bordo-Mavililer gözünü 2010-11 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti. Ligin 2. yarısında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligin 2. bölümüne galibiyetle başlayan Bordo-Mavililer 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u 1-0 yenerek ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı. En son 2010-11 sezonunda 82 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi başaran Trabzonspor o sezon arka arkaya 6 maçlık bir seri yakalamıştı.
ALANYA&KONYA'YI YENMELERi GEREKiYOR 2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan Bordo-Mavililer bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmeleri halinde söz konusu dönemi yakalayacak. Bu arada Kulüp Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ligde zaman zaman kötü dönemler yaşanabileceğini vurgulayarak, "4 maçlık galibiyet serisini daha yukarılara taşımak istiyoruz" ifadesini kullandı.
GÖZLER TAHKİM'DE Trabzonspor ile G.Antep arasında oynanan maçta taraftarların çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçesiyle PFDK, 11 bin 500 taraftarın kartlarını bloke etmişti. Bu kararın ardından Bordo-Mavililer bu cezanın kalkması için Tahkim Kurulu'nun kararını bekliyor.
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