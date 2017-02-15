Fenerbahçe Cazorla için düğmeye bastı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon takımda kalması için şart koştuğu 10 numara transferi için Fenerbahçe'de haraketli saatler yaşanıyor.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Menajerlerin Fenerbahçe yönetimine önerdiği Arsenal'in 32 yaşındaki İspanyol yıldızı Santi Cazorla için yönetimden olumlu görüş çıktı. Ayak bileğindeki sakatlığın da kronik olmadığı ifade edildi. İspanyol yıldızın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Fenerbahçe bu transferi yapması durumunda bonservis ücreti ödenmeyeceği gibi 1. sınıf bir orta saha oyuncusu takıma kazandırılmış olacak.



KALİTESİ TARTIŞILMAZ

İspanya Milli Takımı'nda 78 kez forma şansı bulan Cazorla, Avrupa'nın en kaliteli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Cazorla orta sahanın ortasında ve 10 numaralı pozisyonda forma giyiyor



23 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Sözleşmesi haziran ayında sona ereceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan 32 yaşındaki Santi Cazorla kariyeri boyunca en yüksek bonservis ücreti olarak 23 milyon Euro'yu gördü. 2011'de Villarreal'den Malaga'ya 23 milyon, 2012 ise Arsenal'e 19 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.