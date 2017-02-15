Yol Durumu
  1. Krasnodar’a Feyenoord taktiği
  2. Bu takımı şampiyon yaparım

Fenerbahçe için düğmeye bastı

Menajerlerin teklif ettiği Arsenalli için yönetimden olumlu görüş çıktı. Ayak bileğindeki sakatlığının da kronik olmadığı bildirildi. Fenerbahçe İspanyol futbolcu ile masaya oturacak.

Fenerbahçe Cazorla için düğmeye bastı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon takımda kalması için şart koştuğu 10 numara transferi için Fenerbahçe'de haraketli saatler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Menajerlerin Fenerbahçe yönetimine önerdiği Arsenal'in 32 yaşındaki İspanyol yıldızı Santi Cazorla için yönetimden olumlu görüş çıktı. Ayak bileğindeki sakatlığın da kronik olmadığı ifade edildi. İspanyol yıldızın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Fenerbahçe bu transferi yapması durumunda bonservis ücreti ödenmeyeceği gibi 1. sınıf bir orta saha oyuncusu takıma kazandırılmış olacak.

KALİTESİ TARTIŞILMAZ
İspanya Milli Takımı'nda 78 kez forma şansı bulan Cazorla, Avrupa'nın en kaliteli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Cazorla orta sahanın ortasında ve 10 numaralı pozisyonda forma giyiyor

23 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Sözleşmesi haziran ayında sona ereceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan 32 yaşındaki Santi Cazorla kariyeri boyunca en yüksek bonservis ücreti olarak 23 milyon Euro'yu gördü. 2011'de Villarreal'den Malaga'ya 23 milyon, 2012 ise Arsenal'e 19 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar