Eskişehirspor’da ilk hedef Şifo

Eskişehirspor Alpay Özalan'la yolları ayırdıktan sonra hoca arayışlarına hız verdi. Kırmızı- Siyahlı yöneticiler özellikle Mehmet Özdilek ve Mustafa Denizli isimleri üzerinde duruyor.



BUGÜN NETLİK KAZANACAK

Ancak Mehmet Özdilek'in Mustafa Denizli'ye göre bir adım önde olduğu ortaya çıktı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın yeni başkanı bugün açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.