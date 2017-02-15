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’de Norveç’i mağlup ettik: 6-4

Milli Takımımız güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyete imzasını attı.

Curling ’de Norveç’i mağlup ettik: 6-4
EYOF 2017'de Erkek Milli Curling Takımımız, grup müsabakalarında Norveç'i 6-4 yendi.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da oynanan maçta Ay-Yıldızlılar çok önemli bir skora imzasını attı. Milli Takımımız gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 8-3 mağlup olmuştu.

RUSYA DA GALİP
Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda, Rusya'ya 6-5'lik skorla üstünlük sağladı

KIZLAR İKİ MAÇI KAYBETTİ
Kızlar de A ve B milli takımları dünkü maçlarını kaybetti. A takımı, Polonya'ya 7-6, B takımı ise Norveç'e 8-7 mağlup oldu.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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