Curling ’de Norveç’i mağlup ettik: 6-4

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EYOF 2017'de Erkek Milli Curling Takımımız, grup müsabakalarında Norveç'i 6-4 yendi.
ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da oynanan maçta Ay-Yıldızlılar çok önemli bir skora imzasını attı. Milli Takımımız gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 8-3 mağlup olmuştu.
RUSYA DA GALİP
Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda, Rusya'ya 6-5'lik skorla üstünlük sağladı
KIZLAR İKİ MAÇI KAYBETTİ
Kızlar curlingde A ve B milli takımları dünkü maçlarını kaybetti. A takımı, Polonya'ya 7-6, B takımı ise Norveç'e 8-7 mağlup oldu.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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