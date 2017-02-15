Caner Erkin Mart’ta sahada

BEŞİKTAŞ' ta sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Caner Erkin'in Mart ayında kesin olarak sahalara döneceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun kendisine çok iyi bakması ve verilen programı harfiyen uygulaması nedeniyle bir sorununun kalmadığı ortaya çıktı. Caner'in şu anda bile oynayacak durumda olduğu ancak her hangi bir riske girmemek için Mart'tan önce oynamasına izin verilmeyeceği belirlendi. Teknik heyetin Siyah-Beyazlı yıldızın maç eksikliğini gidermek için bir takvim yaptığı öne sürüldü
GENK'İN GOLÜ HEYECAN VERDİ CENK Tosun'un Benfica'ya attığı gol Nissan ve Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı anketlerde en heyecan verici gol seçildi
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