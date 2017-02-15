Buz kestik!

Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde, büyük bir başarısızlığa imza attık. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Rusya ile karşılaştı. Kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya, oyuna hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip, ilk devreyi 15-0 önde kapattı. İkinci devrede baskısını iyice artırdı. Organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı. Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler, bu rezalet sonuca rağmen, Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı. Takım hocası Nevzat Altun, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı: Çocuklarımız 15, 16 yaşında sadece 1 aydır kamp yapıyorlar. Rusya bir çok kategoriye sahip. Organizasyona ev sahipliği yaptığımız için bu karşılaşmaya katılma durumunda kaldık. Rusya'da 87 bin, Türkiye'de ise 579 çocuk buz hokeyi yapıyor. Rusya'da 550, Türkiye'de 5 pist var. Dünya devine karşı mücadele ettik. Bu çocuklar 2 yıl önce kaymayı bilmiyordu. Biz yine sahadayız, yine yıkılmadık. Bizi eleştirenler, buzu ya su bardağında ya da buz dolabında görmüştür. Daha fazla skor bekleniyordu,çocuklarımızın mücadelesiyle farkıaşağı indirdik... Altun'un bu savunmalarına karşın, sosyal medya, ilginç yorumlarla yıkıldı:
LEĞENLE Mİ KAYDINIZ! İŞTE TWİTTER YORUMLARI
-MAÇIN kırılma anı, başlama anı olmuş
- EN çok ikinci devre direndiler, sonuç 12-0
- ZEMİN buzlu ve kaygandı. Yoksa sonuç farklı olurdu
- MİLLİLERİMİZ, market poşetleriyle mi kaydı
- MAÇ 39-0 olmuş, Ruslar hala hücum ediyor
- BUZ Hokeyi bizden sorulur.
- KİMSE sabrımızı test etmeye kalkmasın
- NAAPTINIZ kardeşim... Dondunuz mu!
- AVM'deki paten pistinden mi geldiniz!
- MAÇA kösele ayakkabıyla çıkmışlar...
- YORUMCU: Oyuncular, hatalarından ders çıkaracaktır...
- OYUNCULAR açıkladı: Yerler çok kayıyordu!
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