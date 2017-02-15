Bu takımı şampiyon yaparım

BEYAZ TV'ye konuşan Yılmaz Vural açıklamalarıyla yine gündeme oturdu... Galatasaray yönetimine mesaj gönderen tecrübeli teknik adam, "Başarı oranımım Riekerink'ten fazla olduğunu düşünüyorum. Çok iddialı da konuşmaya gerek yok ama gelirsem Galatasaraylılar pişman olmaz. Takımı iyi tanıyoruz. Zaman kaybedicek halim yok. Daha geçenki maçı stadyumdan izledim. Galatasaray'ı şampiyon yapacağımı düşünüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Deveye hendek atlatmıyoruz yahu. Her şeyi yabancılar yapar Türkler yapamaz olmasın artık. Bakın Hamza kardeşim üç tane kupa aldı. Abdullah Avcı neler yapıyor" ifadesini kullandı.