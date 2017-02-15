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Bu takımı şampiyon yaparım

Türk futbolunun en renkli simalarından , “Kariyerim Riekerink’ten daha iyi. Eğer beni göreve getirirlerse G.Saray’ı şampiyon yaparım. Çok net söylüyorum, asla pişman olmazlar” dedi.

Bu takımı şampiyon yaparım
BEYAZ TV'ye konuşan Yılmaz Vural açıklamalarıyla yine gündeme oturdu... Galatasaray yönetimine mesaj gönderen tecrübeli teknik adam, "Başarı oranımım Riekerink'ten fazla olduğunu düşünüyorum. Çok iddialı da konuşmaya gerek yok ama gelirsem Galatasaraylılar pişman olmaz. Takımı iyi tanıyoruz. Zaman kaybedicek halim yok. Daha geçenki maçı stadyumdan izledim. Galatasaray'ı şampiyon yapacağımı düşünüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Deveye hendek atlatmıyoruz yahu. Her şeyi yabancılar yapar Türkler yapamaz olmasın artık. Bakın Hamza kardeşim üç tane kupa aldı. Abdullah Avcı neler yapıyor" ifadesini kullandı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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