Bu takımı şampiyon yaparım

BEYAZ TV'ye konuşan Yılmaz Vuralaçıklamalarıyla yine gündeme oturdu...Galatasaray yönetimine mesaj gönderentecrübeli teknik adam, "Başarı oranımımRiekerink'ten fazla olduğunudüşünüyorum. Çok iddialı da konuşmayagerek yok ama gelirsem Galatasaraylılarpişman olmaz. Takımı iyitanıyoruz. Zaman kaybedicek halim yok.Daha geçenki maçı stadyumdan izledim.Galatasaray'ı şampiyon yapacağımıdüşünüyorum. Bu kadar net söylüyorum.Deveye hendek atlatmıyoruz yahu.Her şeyi yabancılar yapar Türkler yapamazolmasın artık. Bakın Hamza kardeşimüç tane kupa aldı. Abdullah Avcıneler yapıyor" ifadesini kullandı.
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