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B.Münih-Arsenal R.Madrid-Napoli

Devler Ligi’nde bugün 2 zorlu karşılaşma oynanacak.

B.Münih-Arsenal R.Madrid-Napoli
Şampiyonlar Ligi bugün yine nefes kesecek. Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayer München-Arsenal ve Real Madrid-Napoli karşılaşmaları oynanacak.

RÖVANŞ MAÇLARI 7 MART'TA
Her iki karşılaşma da saat 21.45'te başlayacak. Bu maçların rövanşları 7 Mart Salı günü oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler çeyrek final hakkı elde edecek.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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