B.Münih-Arsenal R.Madrid-Napoli

Şampiyonlar Ligi bugün yine nefes kesecek. Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayer München-Arsenal ve Real Madrid-Napoli karşılaşmaları oynanacak.



RÖVANŞ MAÇLARI 7 MART'TA

Her iki karşılaşma da saat 21.45'te başlayacak. Bu maçların rövanşları 7 Mart Salı günü oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler çeyrek final hakkı elde edecek.