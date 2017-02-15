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’dan Bursa’ya 7 milyon TL’lik gelir

Batalla’dan Bursa’ya 7 milyon TL’lik gelir
Bursasporlu Batalla bu sezon ligde 12 gole katkı sağlarken, attığı gollerle kulübüne de 7 milyon TL'lik gelir sağladı. Son lig maçında Fenerbahçe karşısında bu sezon 7. golünü kaydeden 33 yaşındaki oyuncu böylece kulübün de kasasını doldurmuş oldu
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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