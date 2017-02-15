Batalla’dan Bursa’ya 7 milyon TL’lik gelir

Bursasporlu Batalla bu sezon ligde 12 gole katkı sağlarken, attığı gollerle kulübüne de 7 milyon TL'lik gelir sağladı. Son lig maçında Fenerbahçe karşısında bu sezon 7. golünü kaydeden 33 yaşındaki oyuncu böylece kulübün de kasasını doldurmuş oldu