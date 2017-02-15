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ilk 10’a gir di

Ayşenur Duman ilk 10’a gir di
Kayaklı koşu kızlar 7,5 kilometre bireysel serbest yarışında Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ayşenur Duman 9. oldu. Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 42 sporcunun mücadele ettiği yarışta Duman, 20.42.7'lik derecesiyle ilk 10'a girdi.

BERKİN USTA 21. OLARAK BİTİRDİ
Erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında birinciliği İtalyan Alex Vinatzer kazandı. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi Berkin Usta 21. olarak aldı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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