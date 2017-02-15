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'Altyapıda kalayım’ dedi yönetim istemedi!

G.Saray yönetimi, kulüpte kalma isteğine rağmen ’in sözleşmesini feshetti... Sarı-Kırmızılıların 600 bin Euro alacağı olan Hollandalı teknik adama 900 bin Euro vereceği öğrenildi.

Altyapıda kalayım’ dedi yönetim istemedi!
Jan Olde Riekerink'in yaklaşık 1 yıl süren Galatasaray macerası dün itibariyle son buldu... İlk olarak Sarı-Kırmızılı yönetim tarafından futbol akademisinin başına getirilen Hollandalı hoca, geçen sezon yaşanan başarısızlığın ardından teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.

İKİ KUPA KAZANDIRDI
Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıran Riekerink ile yollar dünkü yönetim toplantısının ardından ayrıldı. Tecrübeli hocanın altyapıdaki görevine devam etmek istediği fakat yönetimin bu isteği geri çevirdiği öğrenildi. Kulüpten 600 bin Euro alacağı olan Riekerink'e 300 bin Euro da tazminat ödeceği belirlendi

RİEKERİNK BULUNAMADI!
G.Saray yönetimi, 'i göndermeden resmi sitedeki 'teknik heyet' bölümünden sildi. Taraftarlar "Sayfa bulunamadı" yazısıyla karşılaştı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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