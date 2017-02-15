'Altyapıda kalayım’ dedi yönetim istemedi!

Jan Olde Riekerink'in yaklaşık 1 yıl süren Galatasaray macerası dün itibariyle son buldu... İlk olarak Sarı-Kırmızılı yönetim tarafından futbol akademisinin başına getirilen Hollandalı hoca, geçen sezon yaşanan başarısızlığın ardından teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.
İKİ KUPA KAZANDIRDI Galatasaray'a Ziraat TürkiyeKupası ve SüperKupa'yı kazandıranRiekerink ileyollar dünküyönetim toplantısınınardından ayrıldı. Tecrübeli hocanınaltyapıdaki görevine devam etmekistediği fakat yönetimin bu isteği geri çevirdiğiöğrenildi. Kulüpten 600 bin Euroalacağı olan Riekerink'e 300 bin Euroda tazminat ödeceğibelirlendi
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