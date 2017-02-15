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Alınan yenilgilerden ders çıkaracağız

Kartal Yuvası açılışına katılan 2. Başkan , “Alınan yenilgilerden ders çıkaracağız”dedi.

Alınan yenilgilerden ders çıkaracağız
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kartal'da yeni bir Kartal Yuvası'nın açılışına katıldı. Çebi ligde ve kupada alınan iki mağlubiyetin ardından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Son 2 maçtan ders çıkartıp, önümüzdeki günlerde nasıl daha başarılı olup kazalara uğramayız diye araştırıp çözeceğiz" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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