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’da kupa heyecanı

Basketbolda bugün Ankara’da başlıyor. 8 takımın katılacağı kupa heyecanı ’dan da naklen yayınlanacak. İlk gün Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.

A Spor’da kupa heyecanı
A Spor futboldaki Türkiye Kupası'ndan sonra bu kez de basketbolda Türkiye Kupası'nı naklen yayınlayacak. 19 Şubat Pazar günü oynanacak final maçıyla bitecek olan kupa heyecanı basketbolseverlerin nefesini kesecek. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan organizasyonda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi 8'de bitiren F.Bahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediye mücadele edecek.

YENİLEN EKİP ELENECEK
Turnuvada bugün saat 17.30'da Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve saat 20.30'da da Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan takımlar yarı finale çıkacak. Şampiyonada yarın da saat 17.30'da Beşiktaş-B.Banvit ve saat 20.30'da Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları oynanacak.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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