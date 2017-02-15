A Spor’da kupa heyecanı

Basketbolda Türkiye Kupası bugün Ankara’da başlıyor. 8 takımın katılacağı kupa heyecanı A Spor’dan da naklen yayınlanacak. İlk gün Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.
A Spor futboldaki Türkiye Kupası'ndan sonra bu kez de basketbolda Türkiye Kupası'nı naklen yayınlayacak. 19 Şubat Pazar günü oynanacak final maçıyla bitecek olan kupa heyecanı basketbolseverlerin nefesini kesecek. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan organizasyonda Spor TotoBasketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi 8'de bitiren F.Bahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş,Banvit, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka,Galatasaray Odeabank ve YeşilgiresunBelediye mücadele edecek.
YENİLEN EKİP ELENECEK
Turnuvada bugün saat 17.30'da YeşilgiresunBelediyespor-Pınar Karşıyakave saat 20.30'da da AnadoluEfes-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.Rakibine üstünlük sağlayan takımlaryarı finale çıkacak. Şampiyonada yarın dasaat 17.30'da Beşiktaş-B.Banvit ve saat20.30'da Galatasaray Odeabank-DarüşşafakaDoğuş karşılaşmaları oynanacak.
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