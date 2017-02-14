Yönetimde Sneijder paniği

Riekerink’i gözden çıkaran yönetim, Wesley Sneijder’in vereceği olası bir tepki nedeniyle endişeli... Sarı-Kırmızılılar, vatandaşı ile çok yakın ilişkisi olan Hollandalı futbolcuyla bu konuyu masaya yatıracak.
Cimbom'da gözler WesleySneijder'e çevrilmiş durumda...Jan Riekerink'le yolları ayırmayahazırlanan Galatasaray yönetimi,Hollandalı hocanın gelişinde önemlirol oynayan Sneijder'in olası birtepkisinden endişe duyuyor. Busezon çok iyi bir performans gösterenyıldız futbolcunun, Riekerink'ingidiyşi sonrası düşüşe geçebileceğinidüşünen yönetim, Sneijder'le biraraya gelecek. Görüşmede, alınacakher kararın Galatasaray'ın iyiliğiiçin olduğu vurgulanacak
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