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Yönetimde paniği

Riekerink’i gözden çıkaran yönetim, Wesley ’in vereceği olası bir tepki nedeniyle endişeli... Sarı-Kırmızılılar, vatandaşı ile çok yakın ilişkisi olan Hollandalı futbolcuyla bu konuyu masaya yatıracak.

Yönetimde Sneijder paniği
Cimbom'da gözler Wesley Sneijder'e çevrilmiş durumda... Jan Riekerink'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Hollandalı hocanın gelişinde önemli rol oynayan Sneijder'in olası bir tepkisinden endişe duyuyor. Bu sezon çok iyi bir performans gösteren yıldız futbolcunun, Riekerink'in gidiyşi sonrası düşüşe geçebileceğini düşünen yönetim, Sneijder'le bir araya gelecek. Görüşmede, alınacak her kararın Galatasaray'ın iyiliği için olduğu vurgulanacak
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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