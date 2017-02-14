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"Tudor Galatasaray'la anlaştı"

Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'la ilgili, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi." ifadelerini kullandı.

Karabükspor Başkanından Tudor açıklaması

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'la adı geçen Hırvat teknik adamın yarın Karabük'ten ayrılacağını belirtti.

Tudor'un bugün 'un antrenmanında kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le konuştuğunu aktaran Tankut, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi. Takımımız yarın antrenmana alt yapı antrenörüyle çıkacak." şeklinde konuştu.

Ferudun Tankut, Galatasaray'ı ve Tudor'u Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet edip etmeyecekleriyle ilgili yarın yönetim kurulu toplantısında karar vereceklerini anlatarak, "Bu durum ahlaki değil. Galatasaray benle hiç görüşmeden hocayla anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 22:11
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