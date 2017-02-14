Tek suçlu defans değil Muslera çıkmıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Sarı- Kırmızılı takımla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın öndeki oyuncularının savunma anlayışında sorun vardı. Bu da Kayserispor karşısında mağlubiyeti getirdi. Duran top sorunu bu sezonluk değil, uzun yıllardır var. Fernando Muslera da yan toplara çıkmıyor" dedi.