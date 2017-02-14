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Tek formül 7'de 7

Hollandalı teknik adam, “Çok puan kaybettik. Ama Galatasaray derbisine kadar 7’de 7 yaparsak bu lig yeniden başlar. Bunu başaracak kalitemiz de var” dedi...

Tek formül 7de 7
Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın şokunu hala yaşayan Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, takımın konsantrasnonunu üst seviyede tutmak için yeni bir hedef ortaya koydu. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik. Ummadığımız skorlar aldık. Ama Galatasaray derbisine kadar 7'de 7 yaparsak bu lig bizim için yeniden başlar. Bunu başaracak kaliteye de sahibiz. Bizim yapmamız gereken şey moralimizi bozmadan çalışmaya ve mücadele etmeye devam etmek" dedi. Lig kadar UEFA Avrupa Ligi'nin de kendileri için önemli olduğunu belirten Advocaat, "Şimdi Krasnodar maçını düşüneceğiz. İlk maçımız en önemli maçtır" ifadesini kullandı.

RAKİPLERİNİN DE ZORLU MAÇLARI VAR
Fenerbahçe 28. haftada TT Arena'da konuk olacağı Galatasaray derbisine kadar sırasıyla Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor, Alanyaspor (D), Konyaspor, Karabükspor (D) ve Akhisar Belediye maçlarını oynayacak. bu maçları kazanırsa, bu haftalar içinde Beşiktaş. Başakşehir ve Galatasaray'ın da zorlu maçharı olduğu hesaba katıltığında puan farkı kapanabilir.

AATIF: KRASNODAR'I YENERİZ
Avrupa kadrosuna alındıktan sonra morali yerine gelen Aatıf, "Krasnodar ile zor bir maç yapacağız. Ama biz zorlu maçları çok daha iyi oynuyoruz. Onları yenip avantaj sağlayacağız" dedi.

KRASNODAR İÇİN START
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Rus takımı Krasnodar ile Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, dün yaptığı antrenmanla başladı. Çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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