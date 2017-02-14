Tek formül 7'de 7

Bursasporile 1-1 berabere kaldığı maçın şokunu hala yaşayan Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, takımın konsantrasnonunu üst seviyede tutmak için yeni bir hedef ortaya koydu. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik. Ummadığımızskorlar aldık. Ama Galatasarayderbisine kadar 7'de 7 yaparsakbu lig bizim için yenidenbaşlar. Bunu başaracak kaliteyede sahibiz. Bizim yapmamızgereken şey moralimizi bozmadançalışmaya ve mücadele etmeyedevam etmek" dedi. Lig kadar UEFA Avrupa Ligi'nin de kendileri için önemli olduğunu belirten Advocaat,"Şimdi Krasnodar maçınıdüşüneceğiz. İlk maçımız enönemli maçtır" ifadesini kullandı.
RAKİPLERİNİN DE ZORLU MAÇLARI VAR Fenerbahçe 28. haftada TTArena'da konuk olacağı Galatasarayderbisine kadar sırasıyla Kasımpaşa,Gaziantepspor (D),Osmanlıspor, Alanyaspor (D),Konyaspor, Karabükspor (D) veAkhisar Belediye maçlarını oynayacak.Fenerbahçe bu maçları kazanırsa,bu haftalar içinde Beşiktaş.Başakşehir ve Galatasaray'ın dazorlu maçharı olduğu hesaba katıltığındapuan farkı kapanabilir.
AATIF: KRASNODAR'I YENERİZ Avrupa kadrosuna alındıktan sonra morali yerine gelen Aatıf,"Krasnodar ile zor bir maç yapacağız.Ama biz zorlu maçları çokdaha iyi oynuyoruz. Onları yenipavantaj sağlayacağız" dedi.
KRASNODAR İÇİNSTART
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Rus takımı Krasnodar ile Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, dün yaptığı antrenmanla başladı. Çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
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