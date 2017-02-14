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Tayra Tunca Alp disiplininde 45. sırada kaldı

Tayra Tunca Alp disiplininde 45. sırada kaldı
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) kızlar alp disiplini büyük slalom yarışlarında birinciliği Rus sporcu Rinata Abdulkaiumova kazandı. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi alan Tayra Tunca, 2.31.31'lik derecesiyle 45. oldu. Milli sporculardan Lara Pelin Tamer, 2.35.40'la 48. sırada yer alırken, ilk etabı 37. sırada bitiren Sıla Kara, ikinci etapta diskalifiye edildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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