Talisca bilmecesi

Kartal' da Talisca'nın durumu kafa karıştırıyor. Osmanlıspor ile oynanan lig maçında takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu oynadığı futbolla da galibiyette büyük rol oynamıştı. Ancak ne olduysa bu karşılaşmadan sonra oldu. Talisca,Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor ile oynanan maçlarda bekleneni bir türlü veremedi. Beşiktaş TeknikDirektörü Şenol Güneş'in en çok güvendiği futbolcuların başında gelen Talisca'daki performans düşüklüğü Şenol Güneş'i de rahatsız etti. Hapoel Beer, Akhisar ve Galatasaray ile oynanacak kritik maçlar öncesinde Talisca'nın eski görüntüsünde olmaması Güneş'i düşündürürken tecrübeli hoca oyuncusuyla bir görüşme yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ ÖZEL BİR GÖRÜŞME
ervisini bile almayı düşündüğü Talisca ile bir görüşme yapan ŞenolGüneş'in, "Sendeki bu düşüşün nedenlerini bilmek istiyorum. Bir sıkıntın mı var? Önemli bir sürece girdik. Senden çok şeyler bekliyorum" dediği öğrenildi. Talisca'nın ise Şenol Güneş'e, "Her hangi bir sıkıntım yok. Şans verdiğiniz takdirde her şeyimi ortaya koyacağım. Sizi mahcup etmemek için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum" cevabını verdiği belirlendi.
HAPOEL BEER MAÇININHAZIRLIĞI Beşiktaş Hapoel Beer maçı hazırlıklarına başladı. 1.5 saate yakın süren idmanda Caner Erkin, bireysel programına devam etti. Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçerken takımın hırslı olduğu görüldü.
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