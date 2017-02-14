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  1. Beşiktaş maçında rahat bir skor istiyoruz
  2. Kartal Avrupa liglerinde en az puanlı lider

bilmecesi

Sezon başından beri ’in vazgeçemediği bir isim olan 4 maçtır kayıp. Alanya, Konya, F.Bahçe ve Karabük karşısında bekleneni veremeyen Talisca Güneş'i de düşündürüyor.

Talisca bilmecesi
Kartal' da Talisca'nın durumu kafa karıştırıyor. Osmanlıspor ile oynanan lig maçında takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu oynadığı futbolla da galibiyette büyük rol oynamıştı. Ancak ne olduysa bu karşılaşmadan sonra oldu. Talisca, Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor ile oynanan maçlarda bekleneni bir türlü veremedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in en çok güvendiği futbolcuların başında gelen Talisca'daki performans düşüklüğü Şenol Güneş'i de rahatsız etti. Hapoel Beer, Akhisar ve Galatasaray ile oynanacak kritik maçlar öncesinde 'nın eski görüntüsünde olmaması Güneş'i düşündürürken tecrübeli hoca oyuncusuyla bir görüşme yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ ÖZEL BİR GÖRÜŞME
ervisini bile almayı düşündüğü Talisca ile bir görüşme yapan Şenol Güneş'in, "Sendeki bu düşüşün nedenlerini bilmek istiyorum. Bir sıkıntın mı var? Önemli bir sürece girdik. Senden çok şeyler bekliyorum" dediği öğrenildi. Talisca'nın ise 'e, "Her hangi bir sıkıntım yok. Şans verdiğiniz takdirde her şeyimi ortaya koyacağım. Sizi mahcup etmemek için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum" cevabını verdiği belirlendi.

HAPOEL BEER MAÇININ HAZIRLIĞI
Beşiktaş Hapoel Beer maçı hazırlıklarına başladı. 1.5 saate yakın süren idmanda Caner Erkin, bireysel programına devam etti. Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçerken takımın hırslı olduğu görüldü.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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