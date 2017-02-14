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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Devler Ligi’nde bugün Benfica- Dortmund ve PSG-Barcelona maçları var

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: Bugün: Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya), Yarın: Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere), Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya). Önümüzdeki hafta da 4 maç oynanacak.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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