Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: Bugün: Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya), Yarın: Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere), Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya). Önümüzdeki hafta da 4 maç oynanacak.