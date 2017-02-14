Mesut'a kulübe şoku

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yarın Bayern Münih'e konuk olacak olan Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger büyük bir sürprize hazırlanıyor. Ada basınına göre Wenger, bu karşılaşmada takımın yıldız ismi Mesut Özil'i yedek soyundurup daha dinamik ve savunmada hareketli bir kadroyla maça çıkmayı planlıyor. Kulüple sözleşme görüşmeleri yapan Mesut Özil'in bu durumda nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.



FORMSUZ DÖNEMDE

Mesut, Arsenal'in Premier Lig'de kazandığı son maçta 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkili bir performans sergileyememişti