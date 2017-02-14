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deplasmanda kazandı

'u 2-0 yenen , puan cetvelinde 2'nci sıraya yükseldi

Manchester City deplasmanda kazandı

'de 25. haftanın son maçında , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

Ligde hiç yenilmediği Bournemouth'a konuk olan Manchester City, ilk yarıyı Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Mings'in 69. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, maçı 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ara transfer döneminde Manchester City'ye katılan ve ilk 4 maçında 3 gol, 2 asistlik performansıyla takıma büyük katkı sağlayan Gabriel Jesus, 15. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak yerini Sergio Agüero'ya bıraktı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon pazartesi günleri oynadığı 6 lig maçını da kazandı. Manchester ekibi bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Ligde son 3 maçını da kazanan ve puanını 52'ye çıkaran Manchester City, 3 basamak birden yükselerek 60 puanlı lider Chelsea'nin ardından 2'ncilik koltuğuna oturdu.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 03:12
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