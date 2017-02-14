Malatyaspor’da ince hesaplar

Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'e emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Lig sonuna kadar yapacağımız 14 maçta 35-36 puan almayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak bu iş biter" ifadesini kullandı.
FİKSTÜR AVANTAJI
Buz kendi evlerinde Eskişehirspor,Göztepe ve Boluspor gibi güçlü takımlarlakarşılaşacaklarını vurgulayarak,"Evimizde oynamanın avantajını en iyi şekildekullanmak istiyoruz" diye konuştu.
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