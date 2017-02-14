Malatyaspor’da ince hesaplar

Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'e emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Lig sonuna kadar yapacağımız 14 maçta 35-36 puan almayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak bu iş biter" ifadesini kullandı.



FİKSTÜR AVANTAJI

Buz kendi evlerinde Eskişehirspor, Göztepe ve Boluspor gibi güçlü takımlarla karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Evimizde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" diye konuştu.