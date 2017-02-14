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Kartal Avrupa liglerinde en az puanlı lider

Avrupa’nın en önemli ligi baz alındığında en düşük puanlı liderlerin en başında.

Kartal Avrupa liglerinde en az puanlı lider
, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Rusya, Portekiz, Hollanda ve İskoçya ligleri göz önüne alarak yapılan değerlendirmede en az puanlı lider durumunda. Siyah-Beyazlı takım 20 maç sonunda toplam 44 puan alırken maç başına 2.2 puan almış oldu. Bu ligler arasında en çok puan toplayarak lider olan takım ise Celtic oldu. İskoç ekibi 24 karşılaşmada 70 puan toplarken maç başına 2.92 puan ortalamasına ulaştı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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