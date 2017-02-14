Kartal Avrupa liglerinde en az puanlı lider

Beşiktaş, İngiltere,Almanya, İspanya, İtalya,Fransa, Rusya, Portekiz,Hollanda ve İskoçya liglerigöz önüne alarak yapılandeğerlendirmedeen az puanlı lider durumunda.Siyah-Beyazlıtakım 20 maçsonunda toplam 44puan alırken maç başına2.2 puan almış oldu. Buligler arasında en çok puantoplayarak lider olan takım iseCeltic oldu. İskoç ekibi 24karşılaşmada 70 puan toplarkenmaç başına 2.92 puan ortalamasınaulaştı.
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