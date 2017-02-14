Karakulak tarih yazdı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Böylece Karakulak EYOF’un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Tür ksporcu oldu.
Erzurum'da düzenlenen 2017Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde(EYOF 2017), snowboarddakızlar büyük slalom finalindeTürk sporcu Aydan Karakulakbronz madalya kazandı. Karakulak,EYOF'un kış organizasyonlarıbölümünde tarihte madalya kazananilk Türk sporcu oldu. Palandökenilçesindeki Palandöken Kardelenpistinde 30 sporcunun yarıştığıeleme yarışlarının ardından paralelbüyük slalom finali düzenlendi.
BOYDAK 4'ÜNCÜ SIRADA
Final yarışlarında 54 puanla milli sporcu Aydan Karakulak üçüncülüğü elde etti. Aydan Karakulak, bu sonuçla EYOF'un kış organizasyonları tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Yarışta, kızlarda altın madalyayı 90 puanla Rus sporcu Elena Boltaeva, gümüş madalyayı ise aynı ülkeden 72 puanla AnastasiaKurochkina kazandı. Türkiye'den Zehra Gözdenur Geneske ise dördüncü oldu. Erkeklerde eleme yarışlarında üçüncü olan Emre Boydak, final bölümünde dördüncü sırayı aldı. Yarışmaya katılan diğer milli sporculardan Yavuz Dumlu altıncı, CanYılmaz Yıldırım ise sekizinci sırada kendilerine yer buldu. Erkeklerde Rus Dmitry Loginov 90 puanla kendine birinci sırada yer buldu. Böylece altın madalyayı boynuna taktı.
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