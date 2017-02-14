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İslam oyunlarının maskotu ince ve cesur

4. İslami Dayanışma Oyunları’nın maskotları İnce ve Cesur olarak belirlendi

İslam oyunlarının maskotu İnce ve Cesur
Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi maskotları, Karabağ atlarını sembolize eden "İnce" ve "Cesur" oldu. 4. İslami Dayanışma Oyunları Yürütme Komitesinden yapılan açıklamada, incelik ve cesaret sembolü Karabağ atlarının oyunların maskotu olarak belirlendiği bildirildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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