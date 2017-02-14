İslam oyunlarının maskotu ince ve cesur

Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi maskotları, Karabağ atlarını sembolize eden "İnce" ve "Cesur" oldu. 4. İslami Dayanışma Oyunları Yürütme Komitesinden yapılan açıklamada, incelik ve cesaret sembolü Karabağ atlarının oyunların maskotu olarak belirlendiği bildirildi.