Gözünü Avrupa'ya dikti

2. yarı için ilk 5 hesapları yapan Bordo-Mavililer son 4 maçtan galibiyetle ayrılınca 4. sıraya göz dikti. Avrupa Ligi’ne katılmak için ligi 4. bitirmek isteyen Trabzon zafer serisini yükselterek bu hedefe ulaşmayı planlıyor...
Trabzonspor hedef büyüttü... Ligin ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından 2. yarıya mükemmel bir başlangıç yapan Bordo-Mavililer son 4 maçta aldıkları 12 puanla artık gözünü daha yükseklere dikti. Daha önce sezon sonu için 5. olma hesapları yapan Karadeniz ekibi muhteşem çıkış sonrası gözünü 4. sıraya dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal her maçı tek tek düşündüklerini ifade ederek, "Önce Alanyaspor ile oynayacağımız maça odaklanacağız. Bu maçı da kazanarak seriyi 5'e çıkarmak istiyoruz" dedi.
HİÇBİR TAKIMI KÜÇÜMSEME RİSKİMİZ YOK Alanyaspor maçından sonra Konyaspor, Karabük, Akhisar ve ardından da Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatan Yanal, "Türkiye'de artık bir gerçek var; Bu da kolay bir takım olmadığı. Biz bunu bildiğimiz için her maçı ayrı ayrı düşüneceğiz. Hiçbir takımı küçümseme lüksümüz yok. Bunu yaparsak bedelini ağır öderiz. Biz her rakibi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
TAKIMIN HAVASIMÜKEMMEL Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Hugo Rodallega takımın havasının mükemmel olduğunu söyledi. Rodallega, "Keşke buraya daha önce gelseydim" dedi
SHEİDAEV RUS EKİBİNE KİRALANDI Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Ramil Sheidaev'ı Slovak ekibi MSK Zilina'ya kiraladı. Futbolcunun bedelsiz olarak kiraya verildiği öğrenildi.
TRABZONSPOR 2'İNCİ YARININ LİDERİ
Ligin ilk yarısında zor günler yaşayan Trabzonspor eğer ilk yarıyı dikkate almadan bir puan cetveli yapılsa liderlik koltuğuna oturuyor. Bordo-Mavililer son 4 maçta 12 puan aldı. Trabzonspor 2. yarı puan cetvelinde bu durumda ilk sırada yer alırdı.
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