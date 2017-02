Gözünü Avrupa'ya dikti

ONAZİ

HEMOROİD

hedef büyüttü... Ligin ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından 2. yarıya mükemmel bir başlangıç yapan Bson 4 maçta aldıkları 12 puanla artık gözünü daha yükseklere dikti. Daha önce sezon sonu için 5. olma hesapları yapan Karadeniz ekibi muhteşem çıkış sonrası gözünü 4. sıraya dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal her maçı tek tek düşündüklerini ifade ederek, "Önce Alanyaspor ile oynayacağımız maça odaklanacağız. Bu maçı da kazanarak seriyi 5'e çıkarmak istiyoruz" dedi.maçından sonrave ardından daile oynayacaklarını hatırlatan Yanal, "Türkiye'de artık bir gerçek var; Bu da kolay bir takım olmadığı. Biz bunu bildiğimiz için her maçı ayrı ayrı düşüneceğiz. Hiçbir takımı küçümseme lüksümüz yok. Bunu yaparsak bedelini ağır öderiz. Biz her rakibi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Trabzonspor 'un devre arasında kadrosuna kattığı Hugo Rodallega takımın havasının mükemmel olduğunu söyledi. Rodallega, "Keşke buraya daha önce gelseydim" dediKulübü, futbolcusu'ıekibi'ya kiraladı. Futbolcunun bedelsiz olarak kiraya verildiği öğrenildi.ilk yarısında zor günler yaşayaneğer ilk yarıyı dikkate almadan bir puan cetveli yapılsa liderlik koltuğuna oturuyor.son 4 maçta 12 puan aldı. Trabzonspor 2. yarı puan cetvelinde bu durumda ilk sırada yer alırdı.un NijeryalıoyuncusuOnazi, Trabzon'daözel birhastanede hemoroidameliyatıoldu. Hementaburcu olanOnazi'nin durumununiyi olduğuöğrenildi.