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şoku

Son 5 lig maçında 15 dakika şans bulan , Japonya ve Çin’den teklifler aldığını ifade ederek gitmek istedi. Başkan Fikret Orman bu isteği reddetti

Gökhan İnler şoku

Son 5 lig maçında sadece 15 dakika şans bulduğu için Başkan Orman ile görüşerek ayrılmak istediğini, Japonya ve Çin'den teklifler aldığını belirten , aldığı yanıtla adeta şok oldu. Orman'ın İnler'e, "Bize bedelsiz olarak geldin, ayrı şekilde ayrılmak istiyorsun ama buna izin veremem. Saha her türlü yardımı yaparım fakat gitmek istiyorsan 2 milyon euro bonservis bedeli getirmen gerekir" dediği öğrenildi.

ERSAN GÜLÜM: İYİ DURUMDAYIM
Akhisar ile oynanacak lig maçında Şenol Güneş'in ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü Ersan Gülüm kendisini iyi hissettiğini söyledi. Ersan, "Hocam şans verirse bu maçta görev alacak durumdayım" ifadesini kullandı.

PLANLAR KURULUYOR
​Gökhan İnler'in bu durumdan rahatsız olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak için planlar kurduğu öğrenildi. Gökhan'ın birkaç kulüple görüştüğü öne sürüldü

TOSİC: FENERBAHÇE MAÇINI UNUTTUM
Hapoel Beer ile oynanacak maçta ilk 11'de forma giymesi beklenen Tosic, Fenerbahçe maçında yaşananları unuttuğunu söyledi. Sırp futbolcu, "Şu anda tamamen Avrupa maçlarına odaklandım. Kendimi affettirmek istiyorum" diye konuştu.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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