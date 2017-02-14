Fener’e Cazorla teklifi

Advocaat'ın talebi doğrultusunda forvet arkasına oyuncu arayan F.Bahçe’ye yıldız bir isim teklif edildi. Fenerbahçe, ayak bileğindeki sakatlık çok ciddi değilse Cazorla’yı bonservissiz kadrosuna katabilir.
Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon takımda kalması durumunda transfer edilmesini istediği 10 numara transferi için çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir teklifle karşılaştı. Menajerler, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Santi Cazorla'yıFenerbahçe'ye teklif ettiler.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİLSE! Fenerbahçe, uygun bulursa 32yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeliödemeden önümüzdeki sezoniçin kadrosuna katabilir. Çok iyibir kariyere sahip olan Cazorla'nınayak bileğinde bir sakatlıkbulunuyor. Eğer bu sakatlık ciddive kronik değilse Fenerbahçe yönetimininAdvocaat'ın da onayıylabu transfere sıcak bakabileceğigelen haberler arasında.
78 KEZ MİLLİ OLDU Cazorla 78 milli maçta 14 kez fileleri sarsmayı başardı.
AVRUPA 'NIN ENİYİLERİ ARASINDA
Orta sahanın ortasında ve forvet arkasında forma giyen Cazorla, birçok futbol otoritesine göre Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında. Ayak bileğinden sakatlık yaşayana kadar da Arsenal'in banko oyuncusu olan Cazorla, İspanya Milli Takımı'nın en iyi döneminde 78 kez milli oldu.
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