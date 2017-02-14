Ekin ve Başar yarını bekliyor

Erzurum' da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik OlimpikKış Festivali'nde artistik buz pateni kızlar kısa programda sahne alan Ekin Saygı dünkü yarışmayı 16. sırada bitirdi. Erkeklerde ise BaşarOktay güçlü rakipleri arasında 3. olmayı başardı. İki sporcumuz yarın uzun programda mücadele edecek ve madalya şansını kovalayacak.
DUMAN DERECEYE GİREMEDİ Türkiye' yi kızlar kayaklı koşuda temsil eden Ayşenur Duman, 5 kilometre klasik mücadelesinde 29. oldu. Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 40 sporcunun mücadele ettiği yarışta 17 yaşındaki Ayşenur Duman ancak 29. oldu. Yarışta altın madalyayı Sloven sporcu Mandeljc kazandı.
ZAGİTOVA İLK SIRADA YER ALDI
Artistik buz pateni kısa programda 58.30 puan alan Rus sporcu Alina Zagitova birinciliği elde etti. Ukraynalı Anastasia Gozhva ikinci oldu. Estonyalı Gromova ise üçüncü oldu
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