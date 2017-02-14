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Djiehoua: Cizre’yi Rize sanmıştım!

Djiehoua: Cizre’yi Rize sanmıştım!
Süper Lig'de 2008- 11 sezonlarında Antalyaspor'da oynayan , 2014'te Cizrespor'a yaptığı kısa süreli transferle herkesin dikkatini çekmişti. Kramponlu Pisagor'a bu transferin perde arkasını anlatan Fildişi Sahilli futbolcu, "Menajerim Cizre kulübünün beni istediğini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamıştım" dedi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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