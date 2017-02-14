Bursaspor camiası bir bütündür

Bursaspor Asbaşkanı Hakan Dinçtürk, Fenerbahçe maçında sahaya bir taraftarın girmesiyle ilgili olarak, "Müsabaka sırasında sahaya seyirci girmesini kimsenin tasvip etmeyeceği gibi, tarafım da bunu doğru bulmamaktadır. Ancak, Bursaspor camiası olarak biz bir bütünüz. İyi yapılan da camiamıza aittir, kötü yapılan da" diye konuştu.



LİNÇ KAMPANYASI

Yaşanan olayları tasvip etmediğini söyleyen Dinçtürk, Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları maç sırasında Yeşil- Beyazlı bir taraftarın sahaya girmesinden sonra bir spor kanalında kendisi hakkında adeta "linç kampanyası" yürütüldüğünü öne sürdü.



DIŞLAMAK YANLIŞ

Hakan Dinçtürk kendilerine düşenin aile bireyleri içinde hata yapanları dışlamak değil, doğru yolu gösterip, kazanmak olduğunu belirterek, "Herkes yaşananlardan gerekli dersleri çıkarmalı" dedi