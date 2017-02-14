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Bu vandalları istemiyoruz

Sahaya giren taraftarların ülkesini uluslararası camiada küçük düşürmüş kişiler olduğunu söyleyen Bakan , “Gerekirse şahsen konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Biz bu vandalları istemiyoruz” diye konuştu.

Bu vandalları istemiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) başladığı Erzurum'da basın mensuplarına konuştu.

ÖNCE SAKİNLEŞMEK LAZIM
Bakan Kılıç, futbolda yaşanan istenmeyen olaylara değinirken, özellikle maç sonu sıcağı sıcağına yapılan açıklamaları eleştirdi. Futbolda herkesin sorumluluğunu bilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Maçın ardından çıkıp sıcağı sıcağına açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Önce bir sakinleşip, bekleyip, aklıselim ile açıklamalar yapılmalı" dedi. Tribün olaylarıyla ilgili olarak, taraftarların sahaya girmesinden duyduğu rahatsızlığı anlatan Bakan Akif Çağatay Kılıç, gerekirse şahsen devreye girip, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

BUNLAR TARAFTAR OLAMAZ
Kılıç, "Sahaya giren taraftarlar, ülkesini uluslararası camiada küçük düşürmüş kişilerdir. Bunların statlara girmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda yöneticilerin yaptığı hataların da takipçisi olacağım. Bu yasalar varsa, uygulanacak. Bunlar taraftar olamaz. Bu şekilde yakıp dökmeye geleceklerse hiç gelmesinler. Biz bu vandalları istemiyoruz" diye konuştu.

GEREKEN CEVABI ALIRLAR
Bakan Kılıç, uluslararası medyada Türkiye'ye organizasyon verilmemesi konusunda algı operasyonları yürütüldüğünü söyledi. Kılıç, "Biz gereken cevabı veriyoruz ancak beni en çok üzen, içimizde bu operasyonlara çanak tutanlar. Sporcuya ailesi izin vermez, başımızın üstüne. Ancak, 'Türkiye güvenli değil, katılmıyoruz.' diyenler, gereken cevabı alırlar" ifadesini kullandı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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